Diesen kurzen Schock musste Herzogin Meghan (37) erst mal verkraften! Seit Beginn der Woche ist die ehemalige Schauspielerin mit ihrem Mann Prinz Harry (34) in Australien unterwegs. Auch nach der aufregenden Verkündung ihrer Schwangerschaft hatte sich die Brünette stets entspannt und gelassen gezeigt – bis jetzt: Bei der Präsentation eines Wissenschaftsprojekts an einer Schule in Melbourne jagten die Schüler der schwangeren Meghan einen gehörigen Schrecken ein!

Da konnte sich selbst Harry ein Lachen nicht verkneifen! Wie Mirror berichtete, machten die werdenden Eltern am vierten Tag ihrer Down-Under-Tour auch im Government House Halt. Eine Gruppe von Schülern präsentierte den Turteltauben dort selbst entwickelte Miniatur-Rennautos. Mit einer Fernbedienung konnten Meghan und ihr Schatz die kleinen Kisten selber starten – und der dadurch verursachte Knall und Rauch ließen die 37-Jährige kurz aufschreien! Erschrocken hielt sie sich die Hand vor den Mund.

Dieser kurze Schockmoment war jedoch nicht die einzige Überraschung des Tages: In dem dunkelblauen engen Kleid, das Meghan während des Besuchs trug, war ihr Babybauch plötzlich deutlich zu erkennen – fast schien es so, als sei er in der Tagen nach der Schwangerschafts-Verkündung bereits gewachsen.

Getty Images Herzogin Meghan von Sussex

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan mit einer Gruppe Schüler in Melbourne

Getty Images Herzogin Meghan von Sussex in Melbourne

