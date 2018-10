Jetzt ist die kleine Kugel von Herzogin Meghan (37) schon deutlich zu erkennen! Am Montag hatte der Kensington Palace offiziell bestätigt: Die schöne Frau von Prinz Harry (34) bekommt Nachwuchs! Seit der süßen Verkündung verdrehen die werdenden Eltern ihren Fans während ihres Staatsbesuchs in Australien die Köpfe – und der neueste Auftritt dürfte die Bewunderer-Herzen wieder höher schlagen lassen: In einem engen Kleid kann und will Meghan ihren Babybauch nicht mehr verstecken!

Nach ihrem Besuch der kleinen Stadt Dubbo ging es für die Turteltauben am Donnerstagmorgen nach Melbourne. Bei einem offiziellen Empfang in der Hauptstadt des Bundesstaats Victoria zeigte sich Meghan dann in einem dunkelblauen Wickelkleid – und präsentierte endlich ganz deutlich ihre wachsende Körpermitte! Die einstige Schauspielerin wirkt auf den aktuellen Paparazzi-Aufnahmen überglücklich, ihre freudige Erwartung endlich zeigen zu können – und auch Bald-Papa Harry kann sein breites Grinsen kaum verbergen.

Neben der süßen Kugeloffensive dürfte auch Meghans Kleiderwahl ein weiteres Mal für Furore sorgen: Bei ihren bisherigen Auftritten nach der Schwanger-Bekanntgabe hatte die 37-Jährige auf geschlechtsneutrale Farben gesetzt – das blaue Kleid dürfte die Spekulationen, Meghan bekomme einen Jungen, nun erneut anheizen.

Getty Images Herzogin Meghan von Sussex in Melbourne

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Melbourne

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Melbourne

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de