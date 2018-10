Große Sorge um Cathy Lugner (28)! Erst Anfang September hatte die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin ihren Fans gezeigt, dass auch bei ihr nicht immer alles rosig ist: Nach einem Termin beim Kardiologen musste die TV-Bekanntheit an den Tropf. Wenige Wochen später nun meldet sich Cathy, die unter einer Durchblutungsstörung am Herzen leidet, mit einem beunruhigenden Update zurück: Wegen gesundheitlicher Probleme nimmt sich die Reality-Darstellerin jetzt erst einmal eine Auszeit.

Was genau ihr fehlt, wolle sie vorerst nicht verraten, schrieb die 28-Jährige auf ihrem Instagram-Account. Doch es scheint sich um ernsthafte Probleme zu handeln: "Leider habe ich seit Längerem mit unschönen Befunden zu kämpfen und heute erneut eine Untersuchung mit niederschlagenden Ergebnissen erhalten." Darum werde sie sich nun auf noch unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Cathy bittet ihre Follower inständig, sich keine Sorgen zu machen, da sich ihre tolle Familie nun um sie kümmere.

In einem Promiflash-Interview hatte sie kurz vor der Diagnose ihrer Durchblutungsstörung über mögliche Gründe der Erkrankung gesprochen und dabei den Rosenkrieg mit Exmann Richard Lugner (86) vermutet: "Die Ehe war wirklich sehr stressig und die Scheidung mit all den verbundenen Lügen hat mich sehr mitgenommen. Ich bin jemand, dem das direkt ans Herz geht, wortwörtlich." Erst vor wenigen Tagen hatte die Blondine Kritik einstecken müssen, dieses Mal für die YouTuber-Pläne ihrer Tochter Leonie. Ob der gelernten Krankenschwester also wieder der Stress zugesetzt hat?

Instagram / Cathy.lugner Cathy Lugner

Anzeige

Instagram / Cathy.lugner Cathy Lugner und ihre Tochter Leonie

Anzeige

Starpress/WENN.com Cathy Lugner beim 44. Deutschen Filmball

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de