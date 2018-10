Alexander Hindersmann (30) und Nadine Klein (33) können über die Fremdflirt-Gerüchte nur lachen! Seitdem sich die Rosenkavalierin im großen Bachelorette-Finale für den Fitnesstrainer entschieden hat, scheinen die beiden überglücklich miteinander zu sein. Vor einigen Tagen veröffentlichte ein Magazin jedoch Bilder, die den TV-Hottie gut gelaunt mit Bachelor in Paradise-Beauty Carolin Ehrensberger zeigen. Angeblich hätte der Muskelmann der Blondine auf dem Oktoberfest schöne Augen gemacht. Im Promiflash-Interview verrät der 30-Jährige nun, was auf der Wiesn wirklich abging!

An den Flirtgerüchten rund um Caro sei überhaupt nichts dran. Immerhin machten die beiden Kuppelshow-Stars nicht zu zweit einen drauf, sondern feierten sogar mit Nadine zusammen auf der Wiesn. "Wir saßen mit zehn Leuten am Tisch, Caro saß neben mir und Nadine gegenüber. Das sieht man auf den Bildern natürlich nicht. Daher gibt es dazu gar nicht viel zu sagen, weil jeder der am Tisch saß, weiß, wie es war", klärt der Blondschopf die Situation im Promiflash-Gespräch beim Tribute to Bambi auf.

Zudem hätte Alex gar keinen Grund, sich nach anderen Frauen umzuschauen. Die Beziehung zwischen ihm und Nadine laufe einfach hervorragend. Einzig die ständige Behauptung, das Paar würde eine PR-Beziehung führen, nagt an den beiden. "Ich finde es extrem! Vor allem weil wir auch gesagt haben, dass wir es privat halten werden und nicht jeden Tag öffentlich irgendwelche Bekundungen oder Auftritte liefern. Und dass es dann immer noch heißt, dass es PR ist – da frag ich mich: Was soll für die Öffentlichkeit sein, wenn wir alles privat halten", gibt die Wahlberlinerin ganz offen zu.

