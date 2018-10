Ob sich Jason Biggs (40) über dieses Social-Media-Pic wohl gefreut hat? Der Schauspieler feierte vor einigen Tagen ein ganz besonderes Jubiläum. Nachdem er jahrelang mit seiner Alkoholsucht zu kämpfen gehabt hatte, entschied er sich im vergangenen Jahr dazu, sein Leben von Grund auf umzukrempeln. Mit Erfolg: Seit genau zwölf Monaten ist der American Pie-Star nun schon trocken! Seine Frau Jenny Mollen (39) nahm diesen Meilenstein zum Anlass, um auf eine ganz besondere Weise an die schwierige Zeit zu erinnern: Sie postete ein Nacktfoto des Filmstars, das den zweifachen Vater sturzbetrunken zeigt!

Auf der Momentaufnahme ist Jason bis auf seine Stiefel komplett nackt und kriecht wie ein Hund über den Boden. "Rückblende in die Zeit, in der Jason noch nicht trocken war", erinnerte sich Jenny auf Instagram an die skurrile Situation. Offenbar spielten sich solche Szenen öfter ab, wann immer der Kinostar zu tief ins Glas geschaut hatte. Auch Jason zeigte sich im Netz total froh darüber, dass solche Exzesse mittlerweile hinter ihm liegen. "Ich habe vor fünf Jahren das erste Mal versucht, dem Alkohol abzuschwören. Aber es stellte sich heraus, dass dieser Kampf wirklich hart ist. Nach mehreren Anläufen habe ich es nun tatsächlich geschafft, ein Jahr trocken zu sein. Ich war in meinem Leben noch nie so stolz auf etwas", schrieb er unter ein Foto von einer Münze, die er von den "Anonymen Alkoholikern" für ein Jahr Nüchternheit geschenkt bekommen hatte.

Zu dem Throwback-Pic seiner Ehefrau äußerte sich Jason hingegen nicht. Das Hollywood-Paar ist dafür bekannt, dass es sich in der Öffentlichkeit immer wieder hemmungslos veräppelt. So teilte der Schauspieler im Netz auch schon Videos von seiner Frau, in denen diese sich übergibt oder auf die Straße uriniert.

Instagram / jennymollen Jason Biggs, Schauspieler

Instagram / biggsjason Jason Biggs Abstinenzmünze

Getty Images Jason Biggs in Toronto

