Obwohl heute Abend kein Promi-Special von Ninja Warrior Germany läuft, hält die Sendung ein paar bekannte Gesichter bereit! In der fünften Vorrunde, die ab 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt wird, können es insgesamt acht topfitte Athleten ins Halbfinale der Actionshow schaffen. Neben ein paar Teilnehmern aus vergangenen Staffeln stellen sich Luca Hänni (24) und Marcel Remus (32) dem Parcours: Der Sänger und der TV-Makler wollen die Strecke bezwingen, die sogar ein paar neue Hindernisse bereithält.

Während der Immobilien-Fachmann von Mallorca am Freitagabend seine Feuertaufe in dem Format feiert, nimmt der DSDS-Sieger von 2012 schon zum zweiten Mal teil: Vor wenigen Monaten bildeten Luca, Jörn Schlönvoigt (32) und Beatrice Egli (30) das "Team Chartstürmer" in der Promi-Ausgabe der Show. Damals war es dem Schweizer gelungen, den Parcours zu meistern – ob Luca sich heute für die nächste Runde qualifizieren kann? Mit neuen Rollen, einer ausgeklügelten Netz-Station und einem Weg voller Stangen warten mindestens drei unbekannte Hindernisse auf den muskulösen 24-Jährigen und seinen acht Jahre älteren Promi-Konkurrenten.

Dass schon die ersten "Ninja Warrior"-Anstrengungen Luca großen Spaß gemacht haben, verrät ein Blick auf sein Instagram-Profil. Dort hat der Chartstürmer einige Momente seines Auftritts im Promi-Special gespeichert und mit euphorischen Kommentaren versehen. Glaubt ihr, Luca und Marcel werden sich gut schlagen? Stimmt ab!

MG RTL D / Stefan Gregorowius Luca Hänni bei "Ninja Warrior Germany"

Getty Images Marcel Remus auf einem Charity-Event in Zürich

MG RTL D / Stefan Gregorowius "Team Chartstürmer": Jörn Schlönvoigt, Beatrice Egli und Luca Hänni

