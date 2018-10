Gigi Hadid (23) hat die Nase voll von Paparazzi! Das Model steht seit Jahren bei den bekanntesten Designern hoch im Kurs. Mit dem Ruhm kam für die Blondine allerdings auch der Fluch der Fotografen. Mittlerweile kann die Beauty in ihrer Heimat New York kaum mehr einen Schritt alleine machen. Jetzt ging die Art der Konfrontation Promi vs. Fotograf in eine ungewöhnliche Richtung: Einer der Kameraprofis hat Gigi verklagt.

Ein Instagram-Foto der 23-Jährigen brachte ihr einen Rechtsstreit ein, wie sie auf ihrem Account in einem langen Post erklärte. Das Pic von einem Event hatte sie ohne Angaben eines Urhebers veröffentlicht, der Paparazzi wolle deshalb jetzt rechtliche Schritte einleiten. Allerdings erklärte Gigi, dass sie dieses Bild ohne Fotografeninfos bei Twitter auf einer Fanpage gefunden hatte und gern einen Hinweis auf den Paparazzi gegeben hätte, wenn er sich einfach kurz bei ihr gemeldet hätte. Es sei absurd, dass die Person, obwohl sie bereits für ihre Arbeit von einer Bildagentur entlohnt wurde, jetzt noch mehr Geld rausschlagen wolle.

Den Vorfall nahm Gigi auch zum Anlass, um auf die alltäglichen Probleme mit den Paparazzi hinzuweisen: "Diese Menschen verdienen Geld an uns, sie stalken uns legalerweise Tag für Tag. [...] Dazu kommt, dass auch nicht genug darüber gesprochen wird, welche mentalen/emotionalen Auswirkungen das hat." Ob gefährliche Verfolgungsjagden oder der Stress, nicht einmal die eigene Wohnung verlassen zu können, nagen sehr an Gigi.

247PAPS.TV / SplashNews.com Gigi Hadid in New York City

SplashNews.com Gigi Hadid, Model

MEGA Gigi Hadid in New York

