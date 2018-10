Australien ist im Royal-Fieber! Seit Montag verzaubern Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) ihre Fans in Down Under und sorgen für Ausnahmezustand, wo auch immer sie auftauchen. Nach einer Stippvisite in Melbourne sind die beiden nun wieder zurück nach Sydney gereist und besuchten dort eine Mädchenschule. Meghan sprach vor den Schülerinnen über ihre Herkunft und ihre Jugendjahre und erinnerte sich dabei auch daran, wie ihr erster Job war.

Den Mädels an der Macarthur Girls High School erzählte die 37-Jährige, dass sie bei ihrem ersten Schülerjob mit 14 Jahren den Müll weggebracht habe, wie Daily Mail berichtet. Die bodenständige Arbeit habe sie zu der Person gemacht, die sie heute ist. Meghan soll sehr gerührt und emotional gewesen sein, als sie sich mit den Mädchen über Feminismus und Gleichberechtigung austauschte. "Ihr erinnert mich alle so an mich selbst, als ich jünger war. Ich bin auch an eine Mädchenschule gegangen", sagte die werdende Mutter.

Auch Harry ist mittlerweile passionierter Feminist. "Männer können sich auch einbringen und helfen. Das müssen wir auch", sagte er voller Überzeugung zu den Schülerinnen. Das Herzogspaar sicherte den Schulmädchen seine volle Unterstützung bei kommenden Projekten zu.

Getty Images Herzogin Meghan am Bondi Beach in Sydney

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Sydney im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Melbourne, Australien

Anzeige

Was haltet ihr von Harrys und Meghans Einsatz? Wirklich toll! Das ist nur PR. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de