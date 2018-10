In diesem Jahr veranstaltet Heidi Klum (45) bereits zum 19. Mal ihre legendäre Halloween-Party. Ob als Zeichentrickfigur Jessica Rabbit oder zuletzt als Werwolf: Die Gastgeberin legt die Kostüm-Messlatte traditionell ziemlich hoch und spannte in der Vergangenheit auch ihre Partner ein. Mit Ex-Ehemann Seal (55) war Heidi zum Beispiel als Gorilla-Duo unterwegs. Aktuell ist das Model total verliebt in Tom Kaulitz (29). Wagen die beiden Turteltauben ihr Debüt als schauriges Pärchen?

Nach und nach gewährt Heidi immer mehr Einblicke in ihre diesjährige Verkleidung. Neben der Anfertigung einer Maske hat die 45-Jährige schon verraten, dass es nicht gruselig, sondern süß wird. Ihr neustes Instagram-Video enthüllt ein oder in diesem Fall zwei neue Details: klappernde Gebisse. Entweder hat die Germany's next Topmodel-Jurorin einen Outfitwechsel vor oder die anderen Beißerchen sind für eine weitere Person gedacht. Tokio Hotel-Gitarrist Tom hat das Fieber zumindest schon gepackt.

"Ich platze vor Ungeduld bis Halloween, wenigstens sind meine Zähne für das Kostüm schon fertig", schreibt die Vierfachmama zu dem kurzen Clip. Ihre Wortwahl "Chomping at the bit" – zu Deutsch: "mit den Hufen scharren" – könnte ein versteckter Hinweis auf ihre Inspiration und eine Anspielung auf den Animationsfilm Shrek sein. Der grüne Oger und sein bester Freund Esel haben auffällige Zähne, ähnlich wie die aus Heidis Video. Außerdem hat diese Tierart Hufen.

Getty Images Heidi Klum bei den American Music Awards 2018

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz

Everett Collection/ActionPress Donkey und Shrek in "Shrek der Dritte"

