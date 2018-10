Der Monat Oktober bedeutet Halloween-Stimmung – vor allem für Heidi Klum (45)! Seit inzwischen 18 Jahren veranstaltet das Topmodel jeden Herbst eine Kostüm-Sause der Extra-Klasse. Auf der riesigen Gästeliste der hochkarätigen Feier stehen die größten Stars und Sternchen Hollywoods. Klar, dass sich die Modelmama schon jetzt auf den Grusel-Spaß einstimmen will. Mit Schatz Tom Kaulitz (29) steckt Heidi mitten im Halloween-Fieber!

In ihrer Instagram-Story teilt die Wahl-Amerikanerin besonders private Momente. Vergnügt bastelt sie an ihrer Kürbis-Dekoration für die Nacht der lebenden Toten. Und wer darf da nicht fehlen? Ihr Liebster Tom! Den scheint der Horror-Fan längst mit seiner Halloween-Begeisterung angesteckt zu haben. Heidis Villa zieren jetzt ein von Tom gestalteter männlicher Kürbis-Kopf und ein weiblicher, gestaltet von ihr. Ob es sich bei den orangefarbenen Gewächsen wohl um Abbilder ihrer selbst handelt?

Um das Party-Kostüm der Germany's next Topmodel-Chefin ranken sich jeden Oktober die wildesten Spekulationen, die sie auch höchstpersönlich anheizt. In der Regel postet die Blondine kurz vor der Veranstaltung immer wieder kurze Einblicke in ihre Maske, ohne jedoch zu viel zu verraten. Im vergangenen Jahr erschien die Verkleidungs-Queen als Werwolf aus Michael Jacksons (✝50) Musikvideo "Thriller".

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz in Heidi Klums Instagram-Story

Instagram / heidiklum Halloween-Kürbisse, gestaltet von Tom Kaulitz und Heidi Klum

Getty Images / Slaven Vlasic Heidi Klum an Halloween 2017 in New York City

