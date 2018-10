Ist Herzogin Meghan (37) in Melbourne etwa ein weiterer Fauxpas passiert? Schon mehrfach hatte sich die Frau von Prinz Harry (34) der Etikette des britischen Königshauses dezent widersetzt: Eine fehlende Strumpfhose hier, das unpassende Schuhwerk da – die werdende Mutter nimmt die Regeln der Queen (92) bisher nicht ganz so streng. Bei ihrem Staatsbesuch in Australien scheint sie nun erneut in ein Fettnäpfchen getreten zu sein: Mit ihrem Handy in der Hand verabschiedete sich Meghan von Politikern in Melbourne!

Ein Foto auf dem Twitter-Account der Gouverneurin des Bundesstaats Victoria, Linda Dessau, zeigt die freundliche Verabschiedung des Royal-Paars vor seinem Privatjet. Mit einem breiten Lächeln schüttelt Göttergatte Harry die Hand eines Anwesenden, während Meghan letzte Worte mit der australischen Politikerin austauscht. Die 37-Jährige hält dabei ihr Smartphone – ein manierlicher Fehltritt?

Laut der britischen Online-Ausgabe der Zeitschrift OK! nicht – denn auch den Mitgliedern des Königshauses ist es gestattet, ein Handy zu besitzen und es mit sich herumzutragen. Jedoch sieht man die Blaublüter äußerst selten mit ihren mobilen Telefonen.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Melbourne

Getty Images Herzogin Meghan in Dubbo, Australien

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2011

