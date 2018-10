Bastian Schweinsteiger (34) und Ana Ivanovic (30) schweben im absoluten Ehe- und Elternglück! Im Juli 2016 gaben sich der Profi-Kicker und die Tennis-Ikone in Venedig das Jawort. Die romantische Trauung in der ewigen Stadt der Liebe wurde wenig später von dem nächsten freudigen Ereignis gekrönt: Im März 2018 erblickte das gemeinsame Söhnchen des Traumpaares das Licht der Welt – mit ihm ist das Familienglück perfekt. Doch nicht nur der Spross, sondern auch der Umzug nach Chicago brachte frischen Wind in die Beziehung. Dort erwischten sie Paparazzi verliebter denn je: Bei einem NHL-Spiel konnten Bastian und Ana kaum die Finger voneinander lassen.

Eigentlich ist das sportliche Pärchen dafür bekannt, sein Privatleben weitestgehend im Verborgenen zu halten. Jetzt ziehen allerdings Bilder um die Welt, die das ganz persönliche Glück der beiden zeigen. Bei einem Spiel der National Hockey League im United Center in Chicago am vergangenen Donnerstag hatten die beiden Turteltauben nicht etwa Augen für die Chicago Blackhawks und die Arizona Coyotes, die gegeneinander kämpften, sondern schmachteten einander an. Liebevoll legte Ana ihren Arm um ihren Schatz und drückte ihm immer wieder einen Kuss auf die Backe. Dem 34-Jährigen schien das gefallen zu haben – immerhin strahlte er bis über beide Ohren.

Erst Ende August zeigten sich der Blondschopf und die brünette Beauty total verliebt. Während eines entspannten Sightseeing-Trips durch Bastis ehemalige Heimat München schlenderten sie Arm in Arm umher und grinsten, was das Zeug hält. Das bewiesen zumindest Pics auf Instagram, die Ana postete.

Splash News Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger bei einem NHL-Spiel in Chicago

Getty Images Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic bei der Laver Cup-Gala in Chicago 2018

Getty Images Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger beim Bambi 2017

