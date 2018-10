Diese Veranstaltung im Kensington-Palast war topsecret! Derzeit genießen vor allem die schwangere Herzogin Meghan (37) und ihr Liebster Prinz Harry (34) wegen ihrer nahenden Elternschaft weltweite Aufmerksamkeit. Aber auch ihre royalen Angehörigen Kate (36) und William (36) sind nicht untätig. So luden die Herzogin und der Prinz am vergangenen Donnerstag zu einem besonderen Empfang: Die breite Öffentlichkeit erfuhr allerdings erst im Nachhinein von dem Termin!

Das Paar empfing an diesem Abend zwei Radio-Moderatoren der BBC sowie acht Finalisten des BBC Radio One's Teen Hero Awards, die von dem Radiosender für ihr gesellschaftliches Engagement geehrt werden sollen. Unter den Gästen des royalen Empfangs war auch die 16-jährige Siena, die sich für autistische Schüler mit Lernschwierigkeiten einsetzt. Nach dem Treffen mit William und Kate zeigte sie sich in einem Interview mit dem Hello!-Magazin hellauf begeistert: "Es war so eine Ehre und ein besonderes Privileg, den Herzog und die Herzogin von Cambridge im Kensington-Palast zu treffen. Sie waren beide wirklich sehr an meiner Arbeit mit den Schülern interessiert!" Einen Tag später veröffentlichte die BBC Bilder von dem Abend auf ihrer Webseite.

Schon das dritte Jahr in Folge veranstaltet das Paar das Event, das der offiziellen Preisverleihung vorausgeht. Am kommenden Sonntag werden die Trophäen in der Londoner Wembley Arena an die engagierten Teenager übergeben. Für Dreifach-Mama Kate war dies allerdings nicht das einzige geheime Event der Woche. Sie hatte sich außerdem am Dienstag mit Experten getroffen, die sie bei ihrem Projekt "Early Years" unterstützen sollen. Die Initiative soll dazu führen, Kleinkindern von Anfang an ein psychisch und physisch gesundes Leben zu ermöglichen.

WPA Pool / Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

Getty Images Herzogin Kate in Polen

MEGA Herzogin Kate beim Pegasus Primary School-Besuch

