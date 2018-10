Cardi B (26) sprach schonungslos ehrlich über die Geburt ihres Babys! Im Juli waren die Rapperin und ihr Göttergatte Offset (26) zum ersten Mal Eltern geworden. Das gemeinsame Töchterchen Kulture Kiari beansprucht seitdem so viel Zeit, dass sich die "I Like It"-Interpretin zwischenzeitlich aus dem Rampenlicht zurückzog. Nach einem erfolgreichen Bühnen-Comeback und mit neu erlangtem Mama-Glow war die Sängerin vergangenen Mittwoch zu Gast bei Jimmy Kimmel Live! in New York und enthüllte: Ihre Vagina musste nach der Entbindung genäht werden!

Auf Jimmy Kimmels (50) Frage, ob die Geburt so verlaufen sei, wie sie es erwartet habe, antwortete die 26-Jährige kurz und knapp: "Es war total schlimm. Sie hat meine Vagina zerstört!" Bei den Zuschauern im Studio sorgte diese Aussage für tobendes Gelächter. "Das war aber nicht lieb von ihr", scherzte der Talkmaster. Nach dem schmerzhaften Spektakel wisse die Musikerin, warum Mütter ungern über die Details einer Geburt reden. "Niemand hat mich vorgewarnt. Niemand hat mir erzählt, dass sie mich nähen würden", empörte sie sich mit einem Lächeln.

Die unschönen Momente im Kreißsaal schrecken Cardi B trotzdem nicht ab. Als der 50-Jährige sie fragte, wie viele Kinder sie haben wolle, verriet sie: "Drei oder vier!" Das Mama-Dasein erfülle sie total und sie genieße jede einzelne Sekunde.

Getty Images Cardi B bei den American Music Awards 2018

Getty Images Jimmy Kimmel, Talkmaster

Getty Images Cardi B beim Global Citizen Festival 2018



