Starkregen, Blitz und Donner in Australien – und Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) mittendrin! Der Brit-Royal und seine schwangere Frau reisen seit Montag durch Down Under. Während bei einer Art Vor-Eröffnung seines Herzensprojekts "Invictus Games" noch die Sonne schien, bereitet die aktuelle Wetterlage in Sydney Sorgen: Ein schlimmes Unwetter zwang die Organisatoren nun sogar, eine Zeremonie mit dem Prinzen zu verschieben – ist das Paar etwa in Gefahr?

Sintflutartige Regenfälle und heftige Gewitter erschütterten die australische Metropole am Samstag. Darum verzögerte sich die offizielle Eröffnungszeremonie der Invictus Games. Wie das Opernhaus von Sydney, auf dessen Gelände die Veranstaltung stattfinden soll, auf seinem offiziellen Twitter-Account bekannt gab, mussten die bereits angereisten Zuschauer zwischenzeitlich in Sicherheit gebracht werden. Harry hatte nur wenige Momente vor dem Einsetzen des Unwetters noch seine Rede auf der Bühne geprobt, auch Meghan war bereits anwesend. Doch genau wie die Gäste waren die Royals natürlich vor dem Gewitter geschützt – und nun gab das Opernhaus auch ein beruhigendes Uptdate.

"Die Eröffnungszeremonie darf fortgesetzt werden. Die Gäste nehmen ihre Sitze ein und die Zeremonie wird starten, sobald jeder auf seinem Platz ist", erklärten die Veranstalter inzwischen. Für Harry wäre es besonders schade gewesen, wenn das Event ausgefallen wäre: Der Ex-Soldat hatte den Sportwettbewerb für Kriegsveteranen nach seinem eigenen Militärdienst ins Leben gerufen.

