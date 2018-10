Mit diesem Muskel-Pic überzeugt sie ihre Fans! Party-Sängerin Mia Julia (31) ist seit mittlerweile mehr als sechs Jahren erfolgreich am Ballermann. Mit Hits wie "Frech, Laut, Sexy" oder "Nackt is geil" und freizügigen Outfits lockt Mia die Touristen in die Feier-Hochburgen auf Malle. Und auch im Netz zeigt sie gerne, was sie hat. Doch jetzt hat die Blondine ihre Fans mit einem Schnappschuss ihres sehr durchtrainierten Bauchs überrascht.

Dass die 31-Jährige gut in Form ist, konnten ihre Fans schon länger bestaunen. Aber so einen Mörder-Sixpack haben die wenigsten erwartet. "Keine Sorge – ist nur im angespannten Zustand so!!! Bevor das Geschreibe wieder los geht, es sei zu viel", schrieb sie auf Instagram zum Pic. Dabei liegt die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin auf dem Bett und lächelt in die Kamera. Ihre Follower zeigten sich in zahlreichen Kommentaren vom heißen Anblick begeistert.

Schon vor wenigen Tagen hatte das Mallorca-Sternchen ein Bild aus dem Fitnessstudio gepostet. Zusammen mit ihrem Mann Peter präsentierte sie ihre Bomben-Form. Doch so schnell kam auch die Sängerin nicht zu dem Body, wie sie beteuerte: "Jeder, der Sport macht, weiß, wie schwer es ist, die kleinen Biester sichtbar zu machen."

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia bei einem Auftritt am Ballermann

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Peter und Mia Julia Brückner im Fitnessstudio

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia präsentiert Bauchmuskeln

