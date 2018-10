Wie sehr hat sich das Leben von Julian Claßen (25) und seiner Frau Bibi (25) seit der Geburt ihres Sohnes verändert? Seit knapp drei Wochen sind die YouTuber inzwischen Eltern eines Jungen. Der kleine Mann macht das Paar überglücklich, nimmt die beiden aber auch voll und ganz in Beschlag. Fühlt sich das frisch verheiratete Pärchen davon nicht ab und zu etwas überfordert? Jetzt sprachen Julian und Bibi ganz offen über das Leben mit ihrem Baby-Boy!

In einem neuen YouTube-Video erzählten die Turteltauben vom Alltag mit ihrem Junior und beantworteten die Fragen ihrer Fans bezüglich der großen Veränderung. "Ich würde sagen, wir kommen mit unseren neuen Aufgaben sehr gut zurecht und wir haben auch eigentlich schon so einen kleinen Rhythmus in unserem Leben entwickelt!", freute sich die Neu-Mama. Überfordert seien sie nicht – wovon besonders Nachwuchs-Papa Julian überrascht war: "Wir haben uns auch so bekloppt gemacht mit Geburtsberichten von anderen, das war voll der Fehler!"

Neben dem Update aus dem Leben mit ihrem Kleinen sprachen die beiden auch ein anderes, heiß diskutiertes Thema an: den Namen ihres Sohnemanns. Wegen der zahlreichen Spekulationen wollen sie diesen jedoch auch weiterhin geheim halten: "Was da alles abgegangen ist, hat uns einfach in unserer Ansicht bestätigt, dass wir den Namen einfach für uns behalten wollen!", erklärten sie.

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

wcrART/face to face / ActionPress Bibi Claßen, YouTuberin

Patrick Hoffmann/WENN.com Julian und Bibi Claßen auf der Glossycon 2016

