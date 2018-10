Monte, Severin, Mats – wie heißt denn nun das Kind von Bibi (25) und Julian Claßen (25)? Am 4. Oktober wurde das YouTube-Pärchen zum allerersten Mal Eltern. Nach der glücklichen Verkündung der Geburt ihres Sohnes hatten die Blondine und ihr Schatz sich eine wohlverdiente Auszeit gegönnt und behielten weitere Details ihres Nachwuchses für sich. Die verdächtige Stille um die sonst so aktiven Neu-Eltern sorgte für zahlreiche Spekulationen – denn die Fans der beiden wollten unbedingt den Namen des Juniors wissen. Nun bezogen Bibi und Julian erstmals Stellung zu den Gerüchten!

Sie haben genug von den Tuscheleien! In einem brandneuen YouTube-Video äußerte sich das Paar jetzt zum ersten Mal zu den wilden Schlagzeilen um ihren Spross – und war wirklich bestürzt: "Leute, es gibt so viele Spekulationen. Wirklich krass, was da abging. Als wäre das wirklich so die wichtigste Info des Jahrtausends!", wunderte sich Julian. Klipp und klar erklärten die beiden anschließend: Entgegen aller Vermutungen heißt ihr Mini-Mann NICHT Monte. "Ich weiß nicht, warum Menschen nicht von A nach B denken können. Dieser Name ist nicht korrekt und unser Kind heißt nicht Monte!", stellte die Neu-Mama klar.

Wegen der zahlreichen Behauptungen ihrer Fans hätten sie sich zudem entschieden, ihren kleinen Schatz vor weiteren Mutmaßungen zu schützen: "Was da alles abgegangen ist, hat uns einfach in unserer Ansicht bestätigt, dass wir den Namen einfach für uns behalten", erläuterte Bibi. "Im Moment sind wir einfach total glücklich, dass der Name nicht öffentlich ist!"

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Instagram / bibisbeautypalace Julian und Bibi Claßen mit ihrem Sohn

Instagram/bibisbeautypalace Bibi Claßen, Webstar

