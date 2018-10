Anna Maria Damm (22) hat keine Lust mehr auf Über-Muttis! Vor einigen Wochen hat sich das Leben der Influencerin schlagartig verändert: Ihre Tochter Eliana erblickte im Juni das Licht der Welt. Seitdem teilt die YouTuberin bereitwillig zahlreiche Mama-Tochter-Momente mit ihrer Community. Dafür sammelt sie aber nicht nur jede Menge Likes, sondern kassiert auch immer wieder Kritik. Mit diesem Hate rechnet der Webstar jetzt ab!

In ihrer Instagram-Story berichtet Anna Maria, dass sich einige ihrer Follower immer wieder darüber beschweren, dass sie ihre gut gemeinten Mama-Ratschläge einfach nicht annimmt. Die 22-Jährige erklärt, dass sie das nicht aus böser Absicht macht: Sie möchte einfach ihre eigenen Erfahrungen machen – und dafür nicht ständig kritisiert werden. "Ich wollte dazu sagen, dass ihr nicht alles aus unserem Alltag mitbekommt. Ich handel immer aus der Situation heraus und so, wie es für Eliana einfach passt. Wenn sie quengelt und die ganze Zeit herumgetragen werden will, dann trage ich sie halt rum. Ich denke, wenn man das nicht zu lange macht, ist das auch voll in Ordnung so", bittet sie um ein bisschen mehr Akzeptanz.

Zudem gibt Anna Maria zu, dass sie ganz genau weiß, dass sie keine perfekte Mutter ist. Dafür möchte sie sich auch gar nicht rechtfertigen. "Ich wollte euch nur wissen lassen, dass mir eure Meinung nicht egal ist. Ich lese mir alles an Feedback von euch durch und finde es auch wichtig, sich auszutauschen", macht sie ihren Standpunkt deutlich.

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter auf den Philippinen

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm mit ihrer Tochter Eliana

