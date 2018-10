Diese Nachricht schockiert alle Love Island-Begeisterten: Das Siegerpärchen der zweiten Staffel, Marcellino Kremers und Tracy Candela, ist getrennt! Das verkündete Marcellino vor wenigen Stunden via Social Media. Das plötzliche Liebes-Aus des Paares ist für seine Fans kaum zu glauben, immerhin konnten die Brünette und der Muskelmann seit ihrer Show-Teilnahme kaum die Finger voneinander lassen. Auch im Promiflash-Interview vor wenigen Tagen beteuerten die Ex-Turteltauben noch, überglücklich miteinander zu sein. Dass sie ab sofort wieder alleine durchs Leben gehen, ist daher kaum zu glauben: Tracylino hatte sich bis jetzt ja noch nicht einmal gestritten!

Krasse Unstimmigkeiten konnten Marcellino und Tracy bisher nicht verbuchen. Auf die Frage, ob sie sich schon einmal richtig gefetzt hätten, erklärten die zwei vergangene Woche noch im Gespräch mit Promiflash: "Nee, gar nicht. Wofür auch? Da gab es bisher auch gar keinen Punkt, an dem man angeeckt ist." Doch warum ging ihre Beziehung dann in die Brüche?

Wirklich ins Detail ging Marcellino in seiner Instagram-Story zwar nicht, dennoch deutete er bereits an, warum das vermeintliche Traum-Couple keine gemeinsame Zukunft hatte: "Ich muss euch mitteilen, dass das mit mir und Tracy leider nicht funktioniert hat und sich meine Gefühle einfach nicht so entwickelt haben, wie ich es mir erhofft hatte und so wie Tracy das auch verdient hätte", erklärte der 25-Jährige seine Entscheidung, sich von der Beauty zu trennen.

Instagram / marcellinokremers Marcellino Kremers, "Love Island"-Kandidat 2018

Anzeige

Instagram / tracy_candela_loveisland Tracy Candela, "Love Island"-Teilnehmerin 2018

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert "Love Island"-Islander Tracy und Lino

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de