Sie waren ein echtes Traumpaar in der Musikbranche: Sängerin Cheryl Tweedy (35) und Ex-One Direction-Hottie Liam Payne (25). Die beiden lernten sich vor zehn Jahren bei der britischen Version von X Factor kennen. Er war Kandidat, sie saß in der Jury. Ende 2016 machten beide ihre Beziehung öffentlich. Zwei Jahre später kam aber das Liebes-Aus. Jetzt äußerte sich Liam zur Zeit nach der Trennung und stellte klar: Er hatte nie so ein enges Verhältnis zu seiner Familie und Freunden!

"Es ist Zeit, das Negative hinter sich zu lassen. Ich habe mich meiner Familie, meinen Freunden und meinen Fans noch nie so nah gefühlt wie in den vergangenen Monaten – nach all dem, was ich durchgemacht habe", schrieb der 25-Jährige auf Twitter. Im Gegensatz zum ehemaligen Boyband-Star scheint seine Ex Cheryl das Beziehungsende nicht ganz so gut zu verkraften. Erst vor Kurzem behauptete ein Insider gegenüber der britischen Closer, dass sie unter der Trennung extrem leide.

Die beiden ehemaligen Turteltäubchen hatten im März 2017 Söhnchen Bear bekommen. Seit der Trennung von der Ex-Girls Aloud-Sängerin wurden Liam schon verschiedene Affären nachgesagt, zuletzt auch mit Popstar Rita Ora (27). Keine davon bestätigte er offiziell.

Getty Images Cheryl Tweedy und Liam Payne bei den Brit Awards 2018 in London

Gareth Cattermole/Getty Images Liam Payne bei den BRITs 2018

Getty Images Liam Payne bei den MTV Video Music Awards 2018

