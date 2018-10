Was für ein süßes Social-Media-Geschenk für Kim Kardashian (38)! Am heutigen Sonntag feiert die berühmte Kurven-Queen ihren 38. Geburtstag im Kreise ihrer Familie. An dem großen Tag der Unternehmerin ließ sich auch ihre jüngere Schwester Khloe Kardashian (34) nicht lumpen und machte ihrer Sis ein ganz besonderes Geschenk: Mit einem vor Liebe und Anerkennung strotzenden Post gratulierte die Neu-Mama dem Geburtstagskind im Netz!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 34-Jährige nun eine Reihe von Schnappschüssen, die ihre ältere Schwester zeigen. Zu der Foto-Serie schrieb die Mama der kleinen True Thompson: "Happy Birthday, meine süße Kimberly. Mein ganzes Leben lang habe ich immer zu dir aufgeschaut. Für mich bist du Superwoman. Ich bin nicht sicher, wie du es schaffst, dass alles so einfach aussieht. Die Menschen haben keine Ahnung, was für eine selbstlose Person du bist!" Sie sei einfach nur beeindruckt davon, was für eine tolle Frau, Ehefrau und Mutter Kim sei. "Ich bin dankbar, dass wir im vergangenen Jahr so zusammengewachsen sind – ohne dich wäre ich verloren gewesen!", schrieb Khloe weiter und beendete ihren Post, indem sie mehrmals wiederholte: "Ich liebe dich."

Neben Khloe nutzte auch Kims Ehemann Kanye West (41) die sozialen Netzwerke, um seiner Gattin an ihrem Ehrentag eine Liebeserklärung zu machen: "Du bist wundervoll. Ich werde immer versuchen, Dinge zu machen, die zeigen, wie wunderschön du innerlich und äußerlich bist, und die dir zeigen, wie sehr ich dich und unsere Familie liebe!", hatte der Rapper auf Twitter geschwärmt und seine Frau zudem mit einem üppigen Blumenarrangement überrascht.

Getty Images Kim Kardashian bei der Beautycon 2018 in Los Angeles

Anzeige

Instagram / Kimkardashian Kim und Khloe Kardashian mit ihren Töchtern True und Chicago

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Kanye West bei einer Fashionshow in New York 2016

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de