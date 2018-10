Auch Sophia Vegas (31) lässt es mit Baby an Bord etwas langsamer angehen! Die Reality-Darstellerin kommt ihrem Nachwuchsglück immer näher: Knapp sechs Monate Schwangerschaft hat das Kurvenwunder inzwischen bereits hinter sich. Genau wie Herzogin Meghan (37), die auf ihrer Royal-Tour durch Australien derzeit einen Gang zurückschalten muss, will sich auch Sophia nicht übernehmen: Nach zahlreichen Reisen will der schwangere TV-Star nun eine Pause einlegen!

Den Relax-Modus haben Sophia und ihr Schatz Daniel Charlier bereits perfektioniert, wie ein neuer Instagram-Post der Blondine zeigt: Auf dem Foto entspannt das Paar auf Poolliegen und genießt die gemeinsame Zeit sichtlich entspannt. "Ich fokussiere mich jeden Tag aufs Neue, meine Zeit mit meinem ungeborenen Kind und Partner in vollen Zügen zu genießen. Denn so langsam merke ich, dass ich doch ganz schön viel gereist bin. Jetzt steht Erholung an", schreibt die 31-Jährige zu dem Schnappschuss. Auch wenn man ihr die fortgeschrittene Schwangerschaft aufgrund ihrer Wespentaille noch immer kaum ansieht – Sophia spürt bereits, wie das Baby unter ihrem Herzen ihren Körper verändert.

Dass ihr Bauch nach wie vor recht flach wirkt, hatte die Promi Big Brother-Teilnehmerin vor Kurzem noch traurig gestimmt – inzwischen sieht sie das Ganze aber sehr gelassen: "So langsam verstehe ich, warum so viele denken, dass ich nicht schwanger bin. Mit knapp sechs Monaten Schwangerschaft sehe ich definitiv nicht hochschwanger aus. Den Unterschied sehe ich tagtäglich", bemerkte Sophia. Der Grund für das zaghafte Wachstum liegt an ihren Bauchmuskeln, die die Wahl-Amerikanerin vor der Empfängnis immer fleißig trainiert hat.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas im fünften Schwangerschaftsmonat

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Daniel Charlier und Sophia Vegas beim "Promi Big Brother"-Finale 2018

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de