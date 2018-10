Planen Niklas Schröder (29) und seine Freundin Jessica Neufeld (24) etwa schon Nachwuchs? Erst im Juni machten der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat und die einstige Rosenanwärterin ihre Beziehung offiziell und schweben seitdem auf Wolke sieben. Demnächst beziehen sie ihre erste gemeinsame Wohnung. Kinder sind zumindest in der Theorie auch schon ein Thema. Allerdings sind sich die beiden uneinig, was das Geschlecht ihres Babys angeht.

Auf seinem Instagram-Account postete Nik am Sonntagabend ein Foto, auf dem er und seine Jessi – zumindest seiner Meinung nach – die "Wir bekommen ein Baby"-Haltung einnehmen. Er betonte zwar, dass es noch nicht so weit sei, stellte aber gleichzeitig klar, dass sich das Paar bereits über ihre Familienplanung ausgetauscht habe: "Ich persönlich hätte gerne als erstes Kind einen Sohn, Jessi lieber ein Mädchen."

Der 29-Jährige hat schon mehrfach ganz konkret über seine Zukunft mit der YouTuberin gesprochen und angedeutet, dass er ihr wohl schon bald einen Antrag machen will. "Erst die Wohnung... Dann muss ich die wichtigste Frage in meinem Leben stellen... Dann Hochzeit! Dann kommt der kleine Nik", erklärte er erst kürzlich im Netz. Na, Punkt eins ist ja schon bald abgehakt. Bleibt abzuwarten, wann der Rosenbruder seiner Liebsten die Frage aller Fragen stellt.

Promiflash Jessica Neufeld und Niklas Schröder

P.Hoffmann/WENN.com Jessica Neufeld und Niklas Schröder beim Audi Ascott Rennen in Hannover

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld und Niklas Schröder 2018 im Portugal-Urlaub

