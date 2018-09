Jessica Neufeld (24) und Niklas Schröder (29) wagen den nächsten Schritt! Der Ex-Bachelorette-Kandidat und die ehemalige Bachelor-Lady sind bereits seit einigen Monaten ein Paar. Dass es den beiden so richtig ernst ist, stellen die zwei immer wieder mit süßen Schnappschüssen unter Beweis. Aktuell führt das Duo allerdings eine Fernbeziehung. Während Nik in Osnabrück seine vier Wände bewohnt, nennt Jessi Hameln ihren Heimatort. Damit wird aber schon bald Schluss sein! Denn jetzt verkündeten sie ihren Fans auch ganz offiziell: Die Turteltauben ziehen in eine gemeinsame Wohnung!

In ihrer Instagram-Story gab Jessi ihren Followern die Möglichkeit, sie mit Fragen zu bombardieren. Die Gelegenheit nutzte ein User, um mal nachzuhaken, wie es um ein gemeinsames Nest mit ihrem Liebsten steht. "Ja, das genaue Datum steht noch nicht fest, aber circa Januar werden wir zusammenziehen", lautete die klare Antwort des Reality-Sternchens.

Diese Verkündung auf Social Media scheint zu beweisen, dass der nächsten Beziehungsebene jetzt absolut nichts mehr im Wege steht. Bereits im Juli erzählten Nik und Jessi im Promiflash-Interview, dass sie eine Wohnung gefunden hätten. In welche Stadt es die TV-Gesichter zieht, behielten sie allerdings nach wie vor für sich.

AEDT/WENN.com Jessica Neufeld und Niklas Schröder 2018 bei der Angermaier Trachtennacht in Berlin

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld und Niklas Schröder 2018 im Portugal-Urlaub

Privat Jessica Neufeld und Niklas Schröder im Portugal-Urlaub

