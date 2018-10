Für Niklas Schröder (29) ist klar: Jessica Neufeld (24) ist die Frau fürs Leben! Dass der Ex-Bachelorette-Kandidat und seine Liebste – Jessi hatte Anfang des Jahres noch um das Herz von Rosenkavalier Daniel Völz (33) gebuhlt – bei ihrer TV-Liebessuche leer ausgegangen sind, war wohl Schicksal. Im Juni haben die Turteltauben ihre Liebe öffentlich gemacht und lassen ihre Follower seitdem immer wieder an ihrem Glück teilhaben. Kein Wunder, dass sich die Fans der beiden da fragen, wann sie endlich den nächsten Schritt wagen. Jetzt äußerte sich Nik zu der Hochzeitsthematik– und macht seiner Community Hoffnung!

In seiner Instagram-Story stellte sich der 29-Jährige jetzt der Neugierde seiner Follower. Auf die Frage, wann er Jessi endlich einen Antrag machen würde, antwortete der Rosenbruder: "Das weiß nur ich. Ich bin mit ihr glücklich und weiß: Sie ist die Frau! Also wird es wohl nicht mehr so lange dauern." Auch über eine Familie mit der Blondine denkt der Reality-Star nach, trotzdem hat er es damit nicht eilig. Wenn es nach Nik geht, hat alles seine Ordnung! "Erst die Wohnung... Dann muss ich die wichtigste Frage in meinem Leben stellen... Dann Hochzeit! Dann kommt der kleine Nik", sinnierte der ehemalige Kuppelshow-Kandidat.

Es könnte also gut sein, dass 2019 DAS Jahr für das süße Couple wird. Schon im Januar wollen die Turteltauben ihr erstes eigenes Liebesnest beziehen. Ob Nik dann also Nägel mit Köpfen macht und seiner Herzdame im Sommer die Fragen aller Fragen stellt?

Instagram / nik_schroeder Niklas Schröder, bekannt aus "Die Bachelorette"

Instagram / jessiicooper YouTuberin Jessica Neufeld

Instagram / jessiicooper Jessica Neufeld und Niklas Schröder 2018 im Portugal-Urlaub

