Zum Glück hält doch nicht alles für die Ewigkeit! Vor wenigen Tagen lösten Pete Davidson (24) und Ariana Grande (25) ziemlich überraschend ihre Verlobung. Es sei nicht die richtige Zeit für eine Beziehung, wird seitdem über den Trennungsgrund gemunkelt. Klar ist: Pete hat der Sängerin gleich mehrere Tattoos gewidmet, doch die tintigen Liebesbekundungen gehören bald der Geschichte an: Im Nachhinein verteufelt Pete sogar seine Entscheidung!

Bei seinem ersten Auftritt nach dem Liebes-Aus zeigte der "Saturday Night Live"-Star laut People Reue: "Wie ihr offensichtlich wisst, haben wir uns getrennt oder was auch immer, aber als wir uns verlobt hatten, haben wir uns Tattoos zugelegt. In einem Magazin stellten sie die Frage: 'War Pete Davidson dumm?'" Gleich 93 Prozent der Leser hätten für Ja gestimmt und sein Kumpel habe noch versucht, ihn aufzubauen und meinte, dass er nicht auf deren Kritik hören solle. Nach dem Schlussstrich hat sich seine Meinung aber geändert: "Vor ein paar Tagen saßen wir in meiner Küche und er sagte: Tja, Bro. Stellt sich heraus, dass du doch dumm warst."

Petes Hasenmasken-Motiv hinter seinem Ohr wurde schon in ein Herz verwandelt, auch Cover-Ups der anderen Tattoos lassen wohl nicht mehr lange auf sich warten. Ariana ist nicht die erste Freundin, deren Erinnerungen der 24-Jährige überstechen lässt. Auf seinem Arm hatte er eine Comic-Zeichnung seiner Ex-Ex-Partnerin Cazzie David, die mittlerweile von einem Wald überdeckt ist. Damals habe ihn sein Tätowierer bereits gewarnt, sich erst wieder unter die Nadel zu legen, wenn er seine Liebste auch wirklich geheiratet hat, plauderte der Comedian in seiner Show aus.

Splash News Pete Davidson und Ariana Grande bei den VMAs 2018

Anzeige

Felipe Ramales / SplashNews.com Pete Davidson in New York City im September 2018

Anzeige

Jackie Brown / SplashNews Ariana Grandes Verlobter Pete Davidson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de