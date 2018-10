Was für eine emotionale Begegnung! Momentan befinden sich Herzogin Meghan (37) und ihr Gatte Prinz Harry (34) auf großer Australien-Tour, absolvieren einen Termin nach dem anderen. Am Montag ging es für das Paar nach Fraser Island, eine der größten Sandinseln der Welt. Wie auch bei den anderen Stopps ihrer Reise, begrüßte das royale Paar etliche Anwohner. Unter ihnen war diesmal eine ganz besondere Frau, deren Meinung Meghan sehr interessierte: Die schwangere Herzogin ging extra in die Hocke, um sich mit der auf einem Rollator sitzenden Dame besser unterhalten zu können!

Noeline Walk hieß die Gesprächspartnerin, die mit 85 Jahren die älteste Einwohnerin Fraser Islands ist, wie das Hello!-Magazin berichtete. Seit 45 Jahren nennt sie das australische Eiland ihre Heimat. Nachdem Meghan die Menschenmenge begrüßt hatte, reichte sie Noeline beide Hände und fragte sie um Rat.

Nach der Begegnung verriet die auf eine Gehhilfe angewiesene Dame gegenüber der Presse, über was sie sich mit der Royal-Lady unterhalten hatte: "Weil ich schon so lange hier wohne, hat sie mich gefragt, was sie zum Tee essen solle. 'Meeresfrüchte, natürlich', hab ich zu ihr gesagt. 'Oh, die werde ich kosten!', hat sie geantwortet." Diesen Smalltalk wird die Australierin sicher nicht so schnell vergessen.

Getty Images Herzogin Meghan am 22. Oktober 2018

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf ihrer Australien-Tour

Getty Images Herzogin Meghan am 22. Oktober 2018

