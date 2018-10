Es herrscht Abschiedsschmerz auf allen Seiten! Vergangene Woche endete die 14. Staffel von Sturm der Liebe – und damit auch die Zeit von Larissa Marolt (26) als Alicia Lindbergh am Fürstenhof. In einem Interview offenbarte die Blondine bereits, dass sie ihre Kollegen am meisten vermissen würde – und diese Ansicht beruht auf Gegenseitigkeit: Larissas Ex-Serien-Mann Dieter Bach (54) machte in einem Gespräch deutlich, warum ihm seine frühere Soap-Gattin fehlen wird!

Den SdL-Ausstieg der 26-Jährigen muss Dieter immer noch verarbeiten: "Ich vermisse es, mit ihr zu spielen. Wir haben uns gegenseitig durch diese hoch emotionale Geschichte getragen. Das war einfach ein tolles Arbeiten miteinander", erzählte er gegenüber Bunte.de. Am meisten würde er aber ihren Humor vermissen: "Bei dem, was wir tagtäglich zu bewältigen haben, tut es gut, jemanden an seiner Seite zu haben, mit dem man einfach mal befreit lachen kann. Ja, ich glaube, am meisten wird mir ihr Lachen fehlen", führte er weiter aus.

Wie gut sich die beiden TV-Stars verstehen, zeigten sie immer wieder auf ihren Social-Media-Accounts: Larissa veröffentlichte vor Kurzem lustige Backstage-Pics vom "Sturm der Liebe"-Set, auf denen sie unter anderem mit Dieter herumalbert. Der 54-Jährige wiederum besuchte Mitte Oktober ein Theater-Stück, in dem seine Ex-Kollegin mitspielte. "Larissa hat eine großartige Bühnenpräsenz! Sie ist toll, sehr sexy und macht das wunderbar", schwärmte der Schauspieler gegenüber Promiflash.

Instagram / dieter_bach Larissa Marolt und Dieter Bach, "Sturm der Liebe"-Darsteller

Instagram / larissa_marolt_official Larissa Marolt, Dieter Bach und Sandro Kirtzel, SdL-Darsteller

ARD/Christof Arnold Alicia Lindbergh (Larissa Marolt) und Christoph Saalfeld (Dieter Bach) bei "Sturm der Liebe"

