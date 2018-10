Wayne Carpendale (41) kann über die Spekulationen zum Namen seines Söhnchens nur lachen! Erst vor wenigen Monaten wurden der Moderator und seine Frau Annemarie Carpendale (40) zum ersten Mal Eltern: Seit Mitte Mai können sie ihren Sohnemann endlich im Arm halten. Den Namen des Knirpses hielten die beiden bisher zwar geheim, mit einer Kette brachte Annemarie die Gerüchteküche vor einigen Tagen allerdings ordentlich zum Brodeln: Heißt ihr Kleiner vielleicht Jack? Absoluter Schwachsinn, meinte Wayne nun – und machte sich gehörig über die Namens-Diskussion lustig!

In dem Schmuckstück, das die Mama zum Oktoberfest getragen hatte, lasen viele Fans und Magazine den Namen Jack. Wayne scheint die mysteriöse Buchstabenreihe hingegen etwas anderes zu entziffern – und amüsierte sich jetzt auf Kosten der neugierigen Follower auf Instagram: "Endlich ist es raus: Wir haben unseren Sohn fuck genannt. Ihr ahnt nicht, was das eine Arbeit beim Standesamt war. Schatz, das mit der Kette war ein Anfängerfehler", lautete sein ironischer Kommentar unter einem Foto der eigenwilligen Halskette. Eine Sache dürfte damit aber auf alle Fälle klar sein: So schnell werden die Carpendales den Namen ihres Kindes nicht verraten!

Die Fans nahmen die freche Aktion jedoch mit Humor. Eine Userin führte den Witz sogar noch fort und schrieb: "Wenn ihr noch eine Tochter bekommt, müsst ihr sie dann nur noch you nennen, damit es passt!" Wie findet ihr Waynes Post? Stimmt ab!

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale, Moderatorin

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie und Wayne Carpendale mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de