Stephanie Schmitz (24) und Julian Evangelos (26) wussten es von Anfang an! Vor wenigen Wochen ging das Finale von Love Island über die Bühne. Zwar ließen sich in der Show genügend Pärchen finden, kurze Zeit später nahm allerdings die Trennungsphase Fahrt auf: Weder das Gewinner-Duo Tracyllino noch die Zweitplatzierten Natascha Beil und Tobias Wegener sind noch zusammen. Ein Paar, für das es in der Show am Ende gar nicht mehr rosig aussah, hält allerdings an seiner Beziehung fest: Sebastian Kögl und Jessica Fiorini turteln noch immer – etwas, dass das Kuppel-Traumpaar aus dem Vorjahr, Stephie und Julian, bereits zu Sendungszeiten prophezeit hat!

Sie haben offenbar den richtigen Riecher! In ihrer Instagram-Story offenbarte Stephie nämlich nun ihre quasi hellseherischen Fähigkeiten: "Das Allerwitzigste ist, der Julian und ich, immer wenn wir gefragt wurden, egal wann, haben wir gesagt: Die Einzigen, an die wir glauben, sind Jessi und Sebastian, weil die authentisch sind." Außer ihnen habe sonst jedoch niemand an das Liebesglück der beiden geglaubt: "Und jeder hat gelacht. Und jetzt? Wer hat denn noch Kontakt? Jessi und Sebastian!"

Was den Reality-Turteltäubchen auch direkt klar war: das Scheitern der Beziehung von Tracy Candela und Marcellino Kremers! "Leute, wir hätten es den beiden echt gegönnt. Aber man wusste von Anfang an, das ist nicht real love", stellte Julian kürzlich in seiner Story über die nun frisch getrennten Sieger klar.

RTL II / "Love Island" Sebastian Kögl und seine Jessica Fiorini bei "Love Island"

Instagram / julian.evangelos Stephanie Schmitz und Julian Evangelos

Promiflash Marcelliono Kremer und Tracy Candela

