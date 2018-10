Erst Freundinnen, dann Feindinnen und jetzt wieder füreinander da – Kim Kardashian (38) und Paris Hilton (37) durchlebten miteinander Höhen und Tiefen. 2011 entzweite ein bitterböser Streit die einstigen BFFs. Nachdem sich das Mitglied des Kardashian-Klans Rapper Kanye West (41) geangelt hatte und seine Reality-Show Keeping up with the Kardashians durch die Decke gegangen war, stand die Brünette nicht länger im Schatten der Hotelerbin und das gute Verhältnis zerbrach. Jetzt nähern sich die beiden wieder an: Paris gratulierte Kim sogar zum Geburtstag!

Auf Instagram postete die 37-Jährige einen gemeinsamen Schnappschuss aus alten Zeiten. Sowohl die Vertreterin der Hilton-Dynastie als auch die Kurven-Queen strahlen darauf in silbernen Glitzerkleidchen. "Herzlichen Glückunsch zum Geburtstag, Kim! Ich sende dir an deinem großen Tag ganz viel Liebe und Freude", lauteten die rührenden Worte an das Geburtstagskind vom vergangenen Sonntag. Die Zeilen versah die Blondine mit dem Hashtag #HübschesGeburtstagsMädchen. Ist damit ihre Versöhnung endgültig besiegelt?

Auch in Mode-Angelegenheiten sind sich die It-Girls durchaus ähnlich. Beim Launch ihrer ersten eigenen Gesichtspflege-Serie mit dem Namen Pro D.N.A. Ende Juli in Las Vegas betörte Paris mit einem sexy Jumpsuit in leuchtendem Rot. Der Einteiler mit seinem Dekolleté bis zum Bauchnabel erinnerte sehr an Kims Overall, den sie dieses Jahr auf der Beautycon in L.A. getragen hatte.

Getty Images Paris Hilton bei der Eröffnung der Maddox Gallery in Los Angeles

Getty Images Kim Kardashian und Paris Hilton auf der "Entourage"-Premiere

Collage: Getty Image, WENN Kim Kardashian und Paris Hilton

