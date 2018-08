Paris Hilton (37) war mal wieder eine echte Augenweide! Vergangenen Sonntag launchte die Hotelerbin der Hilton-Dynastie ihre allererste eigene Gesichtspflegeserie mit dem Namen Pro D.N.A. in Las Vegas. Diese wurde allerdings ganz schnell zur Nebensache, als die blonde Beauty mit einem eleganten roten Einteiler auf dem Red Carpet erschien: Hat sich Paris etwa die Kardashian-Schwestern um Kim (37) und Co. zum Fashion-Vorbild genommen?

Nicht nur die leuchtende Farbe stach ins Auge, auch der aufreißende Schnitt ließ viel Spielraum für Fantasien. Mit einem Dekolleté bis zum Bauchnabel kam die Sexyness des schicken Overalls der 37-Jährigen keinesfalls zu kurz. Ihren Look pimpte die Unternehmerin mit einer "Paris"-Kette um den Hals auf – die in einen Mittelscheitel abgeteilten Haare trug sie lang und glatt. Während sie am Abend selbst die Unterstützung ihrer Eltern Kathy und Richard Hilton (62) genoss, dürfte bei den modebewussten Fans des It-Girls folgende Frage aufgekommen sein: Zollte sie mit ihrem Outfit etwa dem Kardashian-Klan Tribut?

Sowohl Kourtney (39) und Khloé (34) als auch Kim präsentieren sich immer wieder gerne in einem ähnlichen Stil. Vor allem an Kims gewagtem Auftritt auf der Beautycon in Los Angeles erinnerte Paris' Kleiderwahl stark. Ihr schwarzer Jumpsuit, der Edel-Designermarke Dolce & Gabbana, war ebenfalls besonders tief ausgeschnitten und entblößte viel nackte Haut. Was haltet ihr von der roten Garderobe? Stimmt ab.

Judy Eddy/WENN.com Paris Hilton beim Launch ihrer Gesichtspflegeserie Pro D.N.A.

Anzeige

Judy Eddy/WENN.com Paris Hilton (Mitte) mit ihren Eltern Kathy (links) und Richard (rechts)

Anzeige

Splash News Kim Kardashian bei der Beautycon 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de