Kim Kardashian hat einen ganz besonderen Geburtstagswunsch! Die Gattin von Kanye West (41) feierte am Sonntag ihren 38. Geburtstag. Aber was steht ganz oben auf dem Wunschzettel der erfolgreichen Selfmade-Frau? Wer auf Schmuck, Klamotten oder Ähnliches tippt, liegt bei dem Keeping up with the Kardashians-Star falsch. Kims größter Wunsch ist, dass ihr verstorbener Dad Robert Kardashian Sr. wieder bei ihr wäre!

Ihr Vater starb 2003 im Alter von 59 Jahren an Speiseröhrenkrebs, als Kim 22 war. Er ist aber nicht der einzige Mensch, den die brünette Beauty vermisst. "Ich wünschte, ein paar Leute aus meiner Vergangenheit würden kommen, die nicht mehr da sind, wie mein Vater und meine Großeltern", erzählte sie gegenüber E!. Es wäre schön,in ihrem jetzigen Alter mit ihnen zu feiern.

Obwohl ein paar von Kims Lieblingsmenschen nicht mehr leben, kann sie sich auf ihre restliche Familie verlassen. Ihr Mann Kanye hatte zu ihrem Ehrentag eine liebevolle Idee: Der Musiker ließ ihr Haus mit Blumen dekorieren und engagierte einen privaten Pianisten! Von ihrer Sis Khloe Kardashian (34) gab es via Social Media einen rührenden Geburtstagsgruß.

Instagram / kimkardashian Robert Kardashian mit seiner Tochter Kim

Anzeige

MEGA Kim Kardashian und Kanye West in South Beach, Miami

Anzeige

Dan Jackman/WENN.com Khloe und Kim Kardashian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de