Schocknachricht für alle Hip-Hop-Fans: Der kanadische Rapper Jon James McMurray verlor bei einem Videodreh vor wenigen Tagen sein Leben. Für eine besondere Szene sollte der Künstler auf einer Flugzeugtragfläche in schwindelerregender Höhe Rappen – doch dieser Stunt ging ziemlich schief. Jon James stürzte in den Tod, nachdem das Flugzeug in eine Abwärtsspirale geraten war, die der Pilot nicht mehr korrigieren konnte!

Diesen tragischen Unfall und den Verlust bestätigte das Management des einstigen Künstlers. "Seine letzte Szene zu dem Videoclip beinhaltete die Durchführung eines Flugzeugstunts. Er hatte intensiv für diesen Stunt trainiert. Als Jon jedoch weiter auf den Flügel kam, bewegte sich das Flugzeug in eine Abwärtsspirale. Er versuchte sich noch am Flügel zu halten, aber es war zu spät", zitierte Mirror die Sprecher. Schon des Öfteren machte der Kanadier solche waghalsigen Aktionen.

Mit gerade einmal 34 Jahren hinterlässt der Vollblutmusiker seine geliebte Frau, das Playboy-Model Kali James, und seine Familie. "Er ist so eine liebevolle Person gewesen und er würde niemals über jemanden schlecht reden", erzählte seine hinterbliebene Gattin Kanada News.

Instagram / jonjames Jon James McMurray, Musiker

Instagram / jonjames Jon James McMurray, Rapper

Instagram / jonjames Jon James McMurray mit seiner Frau Kali (l)



