Schöner könnten Karlie Kloss (26) und Joshua Kushner kaum strahlen. Erst vor drei Monaten hatten sich das Model und der Geschäftsmann verlobt. Nur um die Sache schon vor wenigen Tagen auch wirklich offiziell zu machen: Das Paar heiratete am vergangenen Donnerstag in New York. Ein privater Einblick, den Karlie mit ihren Fans auf Social-Media teilte. Eigentlich hält sich die Schönheit mit dergleichen allerdings zurück. Wie schön, dass es da noch die Paparazzi gibt, die die Anhänger dennoch mit Schnappschüssen versorgen: Jetzt gibt es die ersten Bilder der Frischvermählten nach ihrer Hochzeit!

Mitten in ihrer Wahl-Heimat New York genießen Karlie und Josh ihre Zweisamkeit und strahlen dabei wie frisch verliebt – typisch für ein gerade getrautes Ehepaar eben. Sie in lässigen Sportklamotten und er im stylischen Businesslook – so streifen die zwei Händchen haltend durch die Straßen der amerikanischen Metropole. Ob man Karlie inzwischen Kushner oder aber Josh Kloss nennen darf, behielt das Paar bislang übrigens für sich.

Schon seit sechs Jahren gehen Karlie und ihr Joshua gemeinsame Liebeswege. Mit der Hochzeit ging es nach nur drei Monaten Verlobung dann aber doch Schlag auf Schlag. Ob sich da wohl bald auch Nachwuchs ankündigt? Was glaubt ihr? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab!

Who Else / Splash News Joshua Kushner und Karlie Kloss

Splash News Karlie Kloss und Joshua Kushner in New York

Christopher Peterson/Splash News Karlie Kloss und ihr Freund Joshua Kushner

