Was für eine erschreckende Offenbarung! Gerda Lewis (25) machte in der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel ordentlich von sich reden: Die Blondine gab sich stets superselbstbewusst, galt als so sexy, dass sie dafür sogar kritisiert wurde. Kaum zu glauben, dass Gerda jedoch nicht immer diese überzeugende Ausstrahlung hatte: In seiner Jugend war das Model megaunsicher und wurde sogar von anderen Mädels gemobbt und handgreiflich schikaniert!

In ihrer Instagram-Story stand Gerda ihren Followern Rede und Antwort. Auch ihren Fans ist ihre absolute Zufriedenheit mit sich selbst natürlich nicht entgangen. Kein Wunder, dass da ein User nachhakte, ob Gerda schon immer so selbstbewusst gewesen sei. Und mit dieser Antwort hatten wohl die Wenigsten gerechnet: "Nein, ich wurde früher viel fertig gemacht, teilweise von Mädchen geschlagen und das nur, weil ich mich nie dagegen gewehrt habe und immer das schüchterne, kleine Mädchen war."

Doch Gerda verriet auch, wie sie anschließend – und trotz der dramatischen Erfahrungen – sich selbst dazu gebracht hat, endlich sicherer zu werden und sich selbst zu lieben: "Danach habe ich mich viel psychologisch damit befasst und das hat mir Kraft gegeben, mich weiter zu entwickeln und mein Selbstbewusstsein zu erlangen."

