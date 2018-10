Ist Kim (38) etwa mit Abstand die reichste Kardashian? Dass der Kardashian-Jenner-Clan schon lange ausgesorgt hat, ist kein Geheimnis. Ihre Realityshow Keeping up with the Kardashians schauen regelmäßig Millionen Fans. Aber auch etliche Kosmetik- und Modelinien lassen die Kassen der Reality-Familie ordentlich klingeln. Aber welcher Kardashian-Jenner-Spross bringt am meisten Kohle nach Hause? Laut einer neuen Schätzung soll Kim erfolgreicher sein als ihre vier Schwestern zusammen!

Laut dem Onlineportal The Richest liegt Kims Marktwert bei satten 150 Millionen Dollar. Alleine pro "Keeping up with the Kardashians"-Folge soll die dreifache Mutter 40.000 Dollar verdienen. Das meiste Geld macht die Frau von Kanye West (41) aber wohl mit ihrer Kosmetiklinie "KKW Beauty". Bei ihren Schwestern soll es dagegen etwas schlechter aussehen. Auf dem zweiten Platz steht demnach Kylie (21) mit einem Marktwert von 50 Millionen Dollar, dann folgt Kourtney (39) mit 35 Millionen, Khloe (34) mit 20 Millionen und Kendall (22) bildet mit "nur" 18 Millionen Dollar das Schlusslicht.

Ob diese Schätzungen auch tatsächlich stimmen, ist aber nicht sicher. Die Kardashians selbst halten sich beim Thema Geld schließlich immer sehr bedeckt. Das Magazin Forbes hatte erst vor Kurzem Kylie zur reichsten Kardashian-Jenner-Schwester erklärt. Demnach wäre das Familien-Küken sogar schon bald Milliardärin.

Getty Images Kim Kardashian im August 2018

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Kendall Jenner, Khloe Kardashian und Kourtney Kardashian

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Model

