Der Schmerz sitzt tief! Mehr als zehn Jahre lang führten P. Diddy (48) und Cassie (32) eine On-Off-Beziehung, schon länger soll es ziemlich heftig zwischen dem Rapper und der Sängerin gekriselt haben. Vor Kurzem zogen sie endgültig den Schlussstrich und Sean Combs, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, soll sogar schon eine neue Freundin haben. Ob diese Gerüchte stimmen? Höchstwahrscheinlich – zumindest beschimpft Cassie im Netz eine unbekannte Person ziemlich heftig!

In der Instagram-Story der 32-Jährigen ist diese nicht gerade nette Bezeichnung zu lesen: "Zur Hölle mit den Schlamp***!" Cassie richtet ihre Hasstirade zwar nicht direkt an Diddys neue Flamme, das 26-jährige Model Jocelyn Chew, doch der Zeitpunkt ihrer verbalen Attacke ist allerdings ziemlich verdächtig. Offensichtlich macht Cassie die Trennung noch immer zu schaffen, dabei ist sie laut einem LoveBScott-Statement ihres Sprechers schon einige Monate her.

Erst vor rund vier Wochen sollen sich Diddy und Jocelyn in Miami sich kennengelernt und dort gemeinsam Urlaub gemacht haben, wie die Seite weiter berichtet. Vor wenigen Tagen stand ein Besuch eines Drake-Konzertes auf dem Liebes-Programm an. Pärchenbilder oder eine offizielle Bestätigung gibt es bisher aber noch nicht.

