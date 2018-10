Rapper P. Diddy (48) und Sängerin Cassie (32) blicken auf holprige zehn Beziehungsjahre zurück. Nachdem das Paar anfänglich ein Herz und eine Seele gewesen war, stritten sich die Musiker in der vergangenen Zeit immer wieder heftig. Einige Male trennten sie sich und rauften sich doch jedes Mal zusammen. Damit ist jetzt wohl Schluss: Die Liebe der beiden Stars scheint endgültig gescheitert zu sein!

Eine Quelle verriet LoveBScott, dass Diddy und Cassie keine gemeinsame Zukunft mehr planten. Der "Last Night"- Interpret soll die Liaison mit seiner On-Off-Flamme schon vor längerer Zeit beendet haben. Der 48-Jährige warte jetzt aber nicht ab, bis die Wunden komplett verheilt sind – er stürzt sich angeblich gleich wieder in den Dating-Dschungel! Sean Combs, wie er bürgerlich heißt, habe sich bereits das 26-jährige Model Jocelyn Chew angelacht. Die Beauty soll er im September in Miami kennengelernt haben.

Jocelyn wäre aber nicht die erste Frau, für die der Musikproduzent seine Liebste Cassie absägt. Bereits 2015 habe sich P. Diddy mit der Laufsteg-Schönheit Gina Huynh eingelassen – wenig später kam er erneut mit seiner Langzeitfreundin zusammen.

Getty Images Cassie und P. Diddy in London 2017

Anzeige

Getty Images Jocelyn Chew, Model

Anzeige

AdMedia / Splash News Cassie und P. Diddy auf einer Gala in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de