Werden bald die Kartons gepackt? Seit ihrer Hochzeit leben Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) im Nottingham Cottage auf dem Gelände des Kensington Palastes, doch könnte ihr Heim mit nur zwei Schlafzimmern bald zu klein werden? Immerhin ist die frühere Schauspielerin mit ihrem ersten Baby schwanger, das im Frühjahr 2019 auf die Welt kommt. Ziehen die werdenden Eltern noch vor der Geburt um?

Laut Instyle-Quellen würden die Turteltauben einen Ortswechsel aus einem bestimmten Grund in Betracht ziehen: Ihr Kind soll lieber außerhalb Londons im Grünen aufwachsen, und zwar in ihrem Luxus-Wochenend-Domizil in den Cotswolds, einer Region im Herzen des Landes. Vonseiten des britischen Königshauses wurde dieses Gerücht bisher nicht bestätigt, ganz abwegig wäre ein Tapetenwechsel für die zukünftig dreiköpfige Familie aber nicht.

Vor Harry und Meghan hatten sein Bruder William (36) und dessen Ehefrau Kate (36) im Nottingham Cottage gelebt. Doch auch ihnen reichte der Platz irgendwann nicht mehr aus. Inzwischen leben William und Kate mit ihrer Tochter Charlotte (3) und den beiden Söhnen George (5) und Louis im Apartment 1A – mit 20 Zimmern auf vier Etagen verteilt.

