Von einem Häuschen auf dem Lande kann man bei diesen Plänen schon nicht mehr reden. Eigentlich wohnen der britische Prinz Harry (33) und seine Angetraute, Herzogin Meghan (36), mit den anderen Mitgliedern der royalen Familie im Kensington Palast. Eine Abwechslung zum hektischen Stadtleben bietet das ein oder andere Wochenende außerhalb – damit sich das frischgebackene Ehepaar auch wohl fühlt, bieten sich eigene vier Wände in der beschaulichen Region der Cotswolds förmlich an. Da soll das Traumpaar nämlich gerade ein geheimes Bauprojekt gestartet haben. Und das könnte pompöser nicht sein!

Wie die britische Sun erfahren haben will, gibt es Pläne für ein Liebesnest mit gleich sechs Schlafzimmern, einem Hightech-Medienraum, Unterkünfte für das Personal und einem riesigen begehbaren Kleiderschrank. In einem Jahr soll das Landhaus umgebaut werden, das sich auf einem über 50.000 Quadratmeter großen Grundstück in Gloucestershire befinde. Der nicht ganz passende Name des Anwesens: "Bettler-Hütte".

Dass es sich bei den neuen Besitzern tatsächlich um den Herzog und die Herzogin von Sussex handelt, ist zwar nicht sicher. Doch ein Insider verriet der Zeitung Mail on Sunday: "Das Grundstück wurde für ein bestimmtes Paar reserviert und das Projekt ist so geheim, dass die Dorfbewohner davon ausgehen, dass Meghan und Harry einziehen." Das Anwesen wechselte kurz nach der Verlobung des Ehepaars den Besitzer. Denkt ihr, die beiden ziehen dort wirklich ein?

Dan Istitene / Getty Images Die britischen Cotswolds

Chris Jackson/Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry auf dem Balkon des Buckingham Palace

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan auf einer Hochzeit in Stoke Rochford

