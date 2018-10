Ryan Reynolds (42) ist ein richtiger Spaßvogel! Der Schauspieler ist mitunter dank seiner Rolle als der satirische Comic-Held Deadpool bei seinen Fans beliebt. Doch nicht nur als der aberwitzige Marvel-Charakter ist Ryan als Sprücheklopfer bekannt: Auch im wahren Leben ist der Kanadier ein wirklicher Witzbold! Und auch zu seinem eigenen Geburtstag schreckt der Ehemann von Blake Lively (31) nicht vor selbstironischen Aussagen zurück – und fasziniert damit seine Supporter!

Auf seinem Instagram-Channel hat der mittlerweile 42-Jährige ein süßes Throwback-Bild aus seiner Kindheit hochgeladen. Darauf zu sehen: Ryan als kleiner Junge an seinem achten Ehrentag vor einem Kuchen neben seinem Vater Jim. Eigentlich ein knuffiges Erinnerungsstück – doch seine Bildunterschrift setzt seinem Pic eine lustige Krone auf: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an mich. Oder wie mein Vater liebevoll zu sagen pflegte: 'Das Kondom ist gerissen'." Für diesen Scherz feiern ihn seine Follower. "Unfälle passieren zum Glück", "Du bist so witzig" oder "Alles Liebe, wir sind so glücklich, dass das Kondom gerissen ist", waren nur drei der Kommentare unter Ryans Post.

Ob seine Ehefrau Blake auch noch mit einem komischen Glückwunsch aufwarten wird? Die einstige Gossip Girl-Darstellerin und ihr Mann pranken sich in der Vergangenheit nämlich mit viel Leidenschaft in den sozialen Netzwerken. Im vergangenen Jahr stellte die Zweifach-Mama ein Glückwunsch-Foto ins Netz – schnitt ihren Liebsten aber bewusst fast komplett ab, sodass sein Kumpel Ryan Gosling (37) den Schnappschuss dominierte.

Instagram / vancityreynolds Schauspieler Ryan Reynolds an seinem achten Geburtstag mit seinem Vater

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Met Gala 2017

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds

