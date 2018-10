Steht die Ehe von Bauer sucht Frau-Kultpaar Bauer Josef und Narumol auf dem Spiel? Seit sieben Jahren sind die einstigen Kuppelshow-Kandidaten mittlerweile miteinander verheiratet. Ihre Tochter Jorafina geht sogar schon zur Schule. In den letzten Jahren musste die kleine Familie zwar einige Schicksalsschläge überstehen, doch ihre Liebe hielt trotzdem stand. Jetzt deutet Narumol plötzlich an, dass es hinter der Fassade ganz anders aussieht.

"Ich habe mehr als einmal darüber nachgedacht, ob ich nicht besser meine Sachen packen sollte. Aber mein Herz sagt Nein! Wir haben eine Tochter, die gerade zur Schule geht. Wir geben nicht auf", gab die gebürtige Thailänderin im Interview mit Das neue Blatt zu. Vor allem würde sie sich mit ihrem Josef in die Haare bekommen, wenn es um die Hofarbeit ginge. Aus gesundheitlichen Gründen könne Narumol nicht mehr so mit anpacken und das würde ihr Gatte manchmal nicht verstehen. "Wir kämpfen um unser Glück und zwar heftig. [...] Dabei habe ich oft gar keine Kraft mehr zu kämpfen", erzählte sie.

Doch am Ende des Tages raufte sich das Power-Couple bislang immer wieder zusammen. "Auch wenn es manchmal so stressig ist mit Josef, wir können nicht ohneeinander", sagte Narumol weiter und fügte hinzu: "Wir fechten die Meinungsverschiedenheiten aus. Das Einzige, was zählt: Ich liebe ihn! Wir halten das alles schon aus."

RTL II Josef und Narumol mit ihren zwei Töchtern

Anzeige

Petra Schönberger / Future Image / ActionPress Narumol bei "Heiligabend mit Carmen Nebel"

Anzeige

Sascha Steinbach / Getty Narumol und Josef bei der Show zum 30. Geburtstag von RTL

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de