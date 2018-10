Mit diesem Kleid verzauberte sie alle! Auf der Südseeinsel Fidschi nahmen Herzogin Meghan (37) und Ehemann Prinz Harry (34) am Dienstagabend im Rahmen ihres Staatsbesuches an einem Dinner teil. Die werdende Mutter schlüpfte dabei in ein blaues Cape-Dress, das mit seiner Farbe auch noch die Landesflagge des Inselstaates ehrte. Ihre schlichte Frisur sorgte allerdings für Staunen bei vielen Royal-Fans: Wieso trug Meghan keine Tiara zum Staatsdinner?

Als Queen Elizabeth II. (92) im Februar 1963 mit ihrem Mann Prinz Philip (97) auf Fidschi war, trug sie zum Essen eine Tiara. Dass ihre Schwiegerenkelin keine auf dem Kopf hatte, liegt an einer feinen, aber entscheidenden Royal-Regel, wie Hello! berichtete. Die britische Königin besuchte damals ein Staatsbankett, Meghan und Harry waren allerdings nur zu einem Staatsdinner geladen. Der Dresscode für ein solches Abendessen ist etwas legerer. Frauen müssen ein langes Kleid tragen, Männer einen Anzug. Beim Bankett muss es wiederum ein Frack für den Mann sein und für die Frau eine lange Abendrobe mitsamt Tiara.

In London lud die Queen am Dienstagabend ihre niederländischen Gäste König Willem-Alexander (51) und Königin Maxima (47) in den Buckingham Palace zum Staatsbankett ein. Deshalb trugen alle royalen weiblichen Gäste, darunter auch Herzogin Kate (36), natürlich eine Tiara. Beim nächsten Bankett, an dem Meghan teilnimmt, wird also auch sie ganz sicher mit dem edlen Kopfschmuck auftauchen.

Action Press / United Archives GmbH Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in Fidschi im Februar 1963

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate beim Staatsbankett mit dem niederländischen Königspaar in London

Anzeige

Action Press / Reginald Davis/Rex Features Queen Elizabeth II. nach einem Staatsbankett in Belgien im Jahr 1963

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de