In diesen authentischen Outfits verzaubern Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) von den Fidschis aus die ganze Welt! Bereits seit über einer Woche reist das verheiratete Paar quer durch Down Under und begeistert dort die Royal-Fans. Nach den Nachwuchs-News ist es aber vor allem die Neu-Herzogin, die durch ihren Babybauchansatz in verschiedenen Outfits die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht. Beim Besuch einer Universität in Suva überraschen die beiden ihre Bewunderer jetzt jedoch gemeinsam: So leger zeigten sich der Prinz und seine Herzogin vorher noch nie!

Nachdem Harry einen militärischen Termin am Mittwoch alleine absolviert hatte, weil sich seine schwangere Frau in der Unterkunft ausgeruht hatte, besuchten sie nun gemeinsam die University of the South Pacific. Dieses Mal war es aber nicht nur Meghans Outfit, das auffiel – auch Prinz Harrys Kleiderwahl ließ die Anwesenden staunen. Während Meghan in ein rot-blaues Hippie-Kleid schlüpfte, wählte Harry zu einer Leinenhose ein blaues Hawaii-Hemd mit weißem Palmenmuster! Verschönert wurde der Look der beiden dann von traditionellen Blumenkränzen, die ihnen feierlich überreicht wurden.

Während Harry mit diesem speziellen Hemd eine echte Ausnahme in Sachen Lässigkeit machte, hatte sich Meghan bereits in den vergangenen Tagen immer wieder in unroyaler Kleidung gezeigt. Besonders ihr gestreiftes Sommerkleid mit Beinschlitz wird vielen wohl in Erinnerung bleiben.

