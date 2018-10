Nie wieder große Leinwand-Romanzen für Julia Roberts (50)? Ihre Karriere ging nach ihrer Rolle der Prostituierten Vivian an der Seite von Richard Gere (69) in dem Liebesfilm "Pretty Woman" durch die Decke. Auch danach prägte die Frau mit dem bekanntesten Lächeln nach Mona Lisa das Genre der romantische Komödie, ob als verliebter Hollywood-Star in "Notting Hill" mit Hugh Grant (58) oder auf Selbstfindungstrip in "Eat Pray Love". Doch damit soll jetzt Schluss sein, Julia will diesen Streifen den Rücken kehren.

Statt des Liebespaares würde sie nur noch den Elternpart übernehmen wollen, erklärte sie im Interview mit Entertainment Tonight. Als Hauptdarstellerin in Romantic Comedys halte sich Julia nicht mehr für glaubhaft: "Ich liebe sie, ich bin gerne Teil von ihnen, ich sehe sie mir gerne an. Aber manchmal funktionieren sie einfach nicht, wenn man eine bestimmte Lebenserfahrung hat. Es geht dabei nicht ums Alter, es geht darum, dass die Leute wissen, was du weißt."

Aktuell widmet sich die 50-Jährige eher dem Thema Thriller. In der Serie "Homecoming" spielt sie eine ehemalige Sachbearbeiterin, die Soldaten nach deren Zeit in einem Krisengebiet zurück ins Leben verhalf, jetzt aber selbst mit einem Trauma kämpft. Als Co-Star steht ihr Dermot Mulroney (54) zur Seite, mit dem sie bereits in "Die Hochzeit meines besten Freundes" spielte.

Getty Images Julia Roberts bei der Vorstellung von "Homecoming"

Rex Features / Rex Features / Action Press Julia Roberts und Dermot Mulroney in "Die Hochzeit meines besten Freundes"

Getty Images Der Cast von "Homecoming" mit Julia Roberts (mi.) und Dermot Mulroney (re.)

