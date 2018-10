Ariana Grande (25) hat wohl doch noch nicht mit Pete Davidson (24) abgeschlossen! Vor einigen Tagen machte die Trennung der Chartstürmerin und des Komikers weltweit Schlagzeilen: Schließlich wollten die beiden ihre Gefühle füreinander sogar mit einer Hochzeit krönen. Die Sängerin schien mit der Beziehungspleite trotzdem so schnell wie möglich abschließen zu wollen. Sie gab dem TV-Star nicht nur umgehend ihren Verlobungsring zurück, sondern verdeckte auch ihr Paartattoo mit einem Pflaster. Aber ganz so leicht scheint die US-Amerikanerin das Liebesaus doch nicht wegzustecken!

Wie ein Insider nun gegenüber dem US-Magazin Hollywood Life verrät, leide Ariana sehr wohl an Herzschmerz. Obwohl sie sich fest vorgenommen hätte, positiv in die Zukunft zu schauen, werde sie regelmäßig von ihrem Gefühlschaos übermannt. Einzig ihre Freunde könnten sie in dieser schwierigen Zeit aufbauen: "Sie sind die ganze Zeit bei ihr. Seit der Trennung von Pete war sie nicht einen Moment alleine. Auch ihre Großmutter Marjorie kümmert sich rührend um sie: Sie versorgt sie mit allen möglichen Dingen, die sie am Tag so braucht. Alle wollen, dass es ihr bald besser geht", berichtet der Informant.

Ariana macht im Moment tatsächlich eine ziemlich harte Zeit durch. Sie hat nicht nur an der Trennung von Pete zu knabbern, auch der Tod ihres Ex-Freundes Mac Miller (✝26) macht der 25-Jährigen immer noch zu schaffen: "Es ist mit Abstand die schwerste Zeit in ihrem Leben", erklärt der Insider weiter.

Getty Images Pete Davidson und Ariana Grande bei den MTV Video Music Awards

MEGA Musikerin Ariana Grande, August 2018

BFA / ActionPress Mac Miller und Ariana Grande

