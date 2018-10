Steckt hinter Herzogin Meghans (37) Flucht vom Markt auf Fidschi gar kein Unwohlsein – sondern ein unverzeihlicher Fashion-Fauxpas? Am Mittwochnachmittag hatte die werdende Mutter ihre Fans in Sorge versetzt: Während eines Besuches eines Lebensmittelmarktes in der Inselhauptstadt Suva war die ehemalige Schauspielerin überraschend verfrüht aufgebrochen – angeblich wegen eines Anfalles von Platzangst. Nun kamen jedoch abstruse Spekulationen für den wahren Grund ihres Exits auf: Musste Meghan wegen ihrer Schuhe den Platz verlassen?

Diese Vermutung äußerte nun zumindest das Magazin InStyle. Für den Besuch hatte die Liebste von Prinz Harry (34) sich für ein Paar schwarze Espadrilles mit Keilabsatz entschieden – ein absolutes No-Go für die Queen (92), die so gar kein Fan dieser Hackenform sein soll. Der Verschwörung zufolge sollen die Bodyguards der Brünette deswegen die Anweisung bekommen haben, Meghan zurück in ihre Unterbringung zu fahren – alles, um ihre vermeintliche Ignoranz gegenüber der Monarchin zu vertuschen.

Das kritische Schuhwerk hatte in der vergangenen Woche schon einmal den Zorn der Königin auf sich gezogen: Bei einem Auftritt am Bondi Beach von Sydney war Meghan in der gleichen Fußbedeckung erschienen – schon damals soll ihrer Schwieger-Oma nicht amused gewesen sein.

