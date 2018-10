Ob Herzogin Meghan (37) diesen entspannten Auftritt wohl noch bereuen wird? Seit Montagmorgen sind die schwangere Liebste von Prinz Harry (34) und ihr Gatte auf großer Tour durch Australien. In zahlreichen Outfits hatte die Brünette dabei mehrfach ihr Gespür für Mode bewiesen und die Fans mit flachen Schuhen oder gar barfuß begeistert. Ihr Schuhwerk schien im weit entfernten Königshaus zuletzt jedoch nicht so gut angekommen zu sein – denn Queen Elizabeth II. (92) gefiel Meghans Beach-Look so gar nicht!

In einem Maxi-Kleid und in Espadrille-Wedges war Meghan am Freitagmorgen über den Bondi Beach in Sydney spaziert. Mit den halbhohen Schuhen brach die Brünette laut Vanity Fair zwar keine offizielle Regel des royalen Dresscodes – die Queen selbst steht jedoch weniger auf die entspannte Fußbekleidung. "Sie ist kein Fan von Keilabsatz-Schuhen. Sie mag sie wirklich nicht und eigentlich wissen das die Frauen der Familie auch!", erklärte eine Quelle dem Magazin. Was Lizzy wohl dazu gesagt hat, dass die 37-Jährige sich der Absätze kurz darauf komplett entledigte?

Trotz der inoffiziellen Regel der Schwieger-Oma hatte auch Meghans Schwägerin Kate (36) sich bereits in den von der Queen verhassten Schuhen präsentiert. Wie die ehemalige Schauspielerin hatte sie dies jedoch ebenfalls nur bei einem Auslandsbesuch gewagt – weit weg von der kritischen Königin.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei einem Besuch des Bondi Beach

Getty Images Herzogin Meghan am Bondi Beach in Sydney, Oktober 2018

Getty Images Herzogin Kate am Strand von Manly, Sydney, im April 2014

